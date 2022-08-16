شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقترب من التعاقد مع نجم إنتر ميلان الصاعد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق تشيلسي الإنجليزي تحت قيادة مديره الفني توماس توخيل، سعيه وراء التعاقد مع العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد والصراع على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ووفقا للتقارير الصحفية الصادرة خلال الأيام الماضية فإن تشيلسي يستهدف التعاقد مع أحد اللاعبين الإيطاليين الصاعدين من فريق إنتر ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي لبناء فريق قوي للمستقبل.

نجم إنتر ميلان على رادار تشيلسي

وأكدت الصحف العالمية في الأيام الماضية بأن تشيزاري كاسادي لاعب إنتر ميلان وصاحب ال19 عاما اقترب من اتمام الاتفاق مع البلوز من أجل التعاقد معه في الانتقالات الحالية.

وكتب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في الصفقات وانتقالات اللاعبين الأوروبيين، بأن إدارة البلوز توصلت لاتفاق شبه نهائي مع إنتر ميلان بشأن الحصول على خدمات كاسادي الذي أبهر إدارة الفريق الإنجليزي بشكل كبير في الفترة الماضية.

إنتر ميلان يوافق على عرض تشيلسي

وأضاف الصحفي بأن اللاعب كان يمتلك العديد من العروض القوية من جانب نيس الفرنسي وساسولو الإيطالي إلا أن البلوز اقترب من حسم الصفقة بعدما قدم عرضا مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المتغيرات للحصول على خدمات الموهبة الإيطالية.

وكان إنتر ميلان يطالب الحصول على مبلغ لا يقل عن 20 مليون يورو إلا أن إدارة النادي وافقت في النهاية على العرض المقدم من تشيلسي وسيتم الاعلان عن انتقال اللاعب خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن النجم الشاب صاحب ال19 عاما قد سجل الموسم الماضي 19 هدفا في مشاركاته مع فريق إنتر ميلان الإيطالي في مباريات فرق الناشئين.