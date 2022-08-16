شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيي حفلاً غنائيًا في كندا.. 18 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي القيصر كاظم الساهر حفلاً غنائيًا ضخمًا في تورنتو بدولة كندا يوم 18 أغسطس الجارى، وذلك بصبحة فرقته الموسيقية، حيث من المقرر أن يقدم الساهر عدة أغانى متنوعة من أغانيه، ومنها اغنية جديدة من المقرر أن يقدمها لأول مرة لجمهوره هناك من الجاليات العربية.

وكان الساهر قد قدم حفلا غنائياً في الساحل الشمالى، والذى تعد أولى حفلاته في مصر بعد غياب أكثر من 20 عاماً عن مصر، وكانت حفلة ناجحة، وحضرها عدد كبير من الجمهور والفنانين.

كما أحيا حفلا غنائياً كامل العدد في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ومحبيه وجمهوره، كما صور حلقة مع الإعلامية منى الشاذلى، من المقرر عرضها الفترة المقبلة .

وفى سياق آخر يحل كاظم الساهر ضيفاً فى حلقة خاصة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، ومقرر عرض الحلقة قريباً، حيث تم تصوير الحلقة على هامش تواجده فى مصر لارتباطه بإحياء حفله الغنائى بدار الأوبرا، ونشرت صفحة برنامج "معكم مني الشاذلي" برومو للقاء، جاءه فيه: "مفاجأة الموسم.. القيصر كاظم الساهر قريبا مع منى الشاذلي.. بعد غياب طال انتظاره.. القيصر يحكي كما لم يحك من قبل.. قريبا".

وخلال الحلقة يتحدث كاظم الساهر عن أهم المحطات في حياته الفنية والخاضة، بالإضافة الى تقديمه عددا من الأغانى منها القديمة والحديثة لايف.