شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم السيرة الذاتية Elvis يحصد 10 ملايين دولار إيرادات هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم السيرة الذاتية Elvis بـ 10 ملايين دولار خلال الأسبوع الماضى، حيث وصلت مجمل الإيرادات إلى 261 مليونًا و491 ألف دولار بدور العرض حول العالم منذ طرحه يوم 24 يونيو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 141 مليونًا و291 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و120 مليونًا و200 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم Elvis إخراج الأسترالي باز لورمان ويلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب بملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7 مؤخرًا.

الفيلم الذي كتبه لورمان وكريج بيرس، يتعمق في العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلي وباركر الغامض الذي امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة ونجوميته غير المسبوقة