شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "بقعة زيت" بقصر ثقافة الغردقة ضمن مسابقة نادى المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الثلاثاء 16 أغسطس العرض المسرحي "بقعة زيت" للمخرج شاذلي صالح بقصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن عروض شروع نادي المسرح التجريبي الذي يضم 14 عرضًا مسرحيًا تجريبيًا.

ومن العروض المشاركة بمحافظات مصر المختلفة: عرض "رودان" لمحافظة بني سويف، وعرضي "نهاية اللعبة" و"لعبة هواء" من أسيوط، وعرض "شارع الصابحة" من المنيا، وعرضي "انعكاس" و"نقطة ومن أول السطر" من محافظة الجيزة، وعرض "الضيف" من القاهرة، وعرض "الإنسان الصرصار" من المنصورة، وعرض "السجن" من الشرقية، وعرض "الحضيض" من البحيرة وعرضي "ميتا" و"الأولاد الطيبون يستحقون العطف" من محافظة الإسكندرية.

مشروع "نادي المسرح التجريبي" يقدمه مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، للعام الثاني علي التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور للثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنال العروض الفائزة بالمهرجان 6 جوائز، ثلاثة منها كعرض أول وثاني وثالث بقيمة إجمالية 45 ألف جنيه، وثلاث جوائز أخري في العناصر المتميزة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل جائزة، وستعلن الجوائز جميعها بحفل ختام المهرجان يوم 8 سبتمبر المقبل 2022.

يذكر أن مشروع " نادي المسرح التجريبي " تقدم للمشاركة فيه 183 عرضا مسرحيا من 24 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية ، وتكونت لجنة الاختيار والمناقشة والتحكيم من : (المخرج أحمد طه والكاتب سعيد حجاج ومهندس الديكور عمرو الاشرف والمخرج شادي الدالي ) .