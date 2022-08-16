شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عيد ميلاد تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الثلاثاء النجم تامر حسنى بعيد ميلاده، وهو الفنان الذى قدم أعمالا مهمة في مشواره الفني سواء في مجال الغناء أو التمثيل وترك بصمة كبيرة مع جمهوره .

ذاع صيت تامر حسني بشكل كبير في عام 2002 من خلال ألبوم مشترك مع النجمة شيرين عبد الوهاب بعنوان فري ميكس 3، وكان الألبوم سببًا كبيرا في شهرته، ثم أطلق أول ألبوم استديو له في عام 2004 بعنوان "حب" وتم تصوير أغنية «قرب حبيبي»، لتكون أول فيديو كليب له.

شارك تامر في أول أعماله السينمائية في فيلم «حالة حب» عام 2003 بجانب هاني سلامة وزينة وشريف رمزي، وقدم تامر في الفيلم أغنية «الحياة» وأغنية «عيونه دار»، وقدم أيضاً فيلم «سيد العاطفي» في 2005 مع الفنانة عبلة كامل والراحل طلعت زكريا.

وفي عام 2007 قدم أولى بطولاته المطلقة من خلال فيلم «عمر وسلمى» والذي حقق نجاحاً كبيراً وتوالت بعدها العديد من الأعمال السينمائية، ولعل من أبرزها سلسلة فيلم «عمر وسلمى»، واختار تامر حسني لنفسه في السينما لوناً مختلفاً وهو الكوميديا لما يتمتع به من خفة ظل، ولم يكتفِ بهذا الأمر حتى بدأ ينمي لديه مواهب أخرى مثل التأليف السينمائي مثلما كان يحققه في الغناء من خلال التلحين.

وقدم بعدها عدد من الأفلام منها "كابتن هيما" و"نور عينى" و"تصبح على خير" و"أهواك" و"البدلة" و"الفلوس" ويعرض له في السينمات حاليا فيلم "بحبك" ويشهد الفيلم على أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشاركه العمل هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.



تامر حسنى