درة: "الإنس والجن" أحلى فيلم رعب شاهدته في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت الفنانة التونسية درة، أن تجربتها في فيلم "جدران" ناجحة خاصةً وأنه يعرض على منصة مصرية تنافس عالميًا، وتبحث عن أفكار خارج الصندوق وبطريقة مختلفة عن الدراما التقليدية.

تابعت درة، خلال حوارها مع برنامج "It’s Showtime" الذي قدمته، الاثنين، الإعلامية دينا حويدق على قناة CBC، أن وجود منصات للعرض لا ينفي وجود القنوات والسينما لأن لها جمهورها، مشيرةً إلى أن تقديم الرعب في الأعمال الفنية يتم الآن بطرق مختلفة أهمها بالنسبة إليها قوة القصة والدراما والتنفيذ المتقن.

لفتت إلى أنها لا تحب أفلام الرعب التي تكون بلا هدف بل التي تحمل قصة، متابعة أنه كان أمرًا ممتعًا أن تمثل دورًا خارج أي نمط قدمته من قبل، حيث اعتمد الفيلم على الرعب من خلال نظرات العين بدون الاعتماد على مؤثرات خارجية أو مكياج وهذا نوع أصعب من الرعب بالنسبة إليها.

رأت درة أن فيلم "الإنس والجن" هو أفضل فيلم رعب شاهدته في حياتها ويخفيها بشكل كبير جدًا رغم أنه لا يضم إبهار بصري كبير، ولكن في ذلك الوقت لم تتوفر إمكانيات الجرافيكس الموجودة حاليًا، ورغم ذلك لازال الفيلم يحتفظ بمكانته.

برنامج "its show time" يذاع من السبت إلى الاثنين في تمام العاشرة مساء ويركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.