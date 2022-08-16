في عيد ميلاده.. ماذا قال حجاج عبدالعظيم عن علاقته بـ علاء ولي الدين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل اليوم الثلاثاء 16 أغسطس، عيد ميلاد الفنان القدير حجاج عبدالعظيم، إذ أنه من مواليد 1962، ويمتلك رصيدا فنيا كبيرا من الأعمال الدرامية الناجحة التي قدمها بمسيرته الفنية، والتي لا تزال بأذهان الجمهور رغم مرور سنوات على عرضها بالشاشة.

وبهذه المناسبة، نستعرض لكم علاقة نجم الكوميديا حجاج عبدالعظيم بالنجم الراحل علاء ولي الدين في السطور التالية:

قال حجاج في لقاء تليفزيوني سابق عن علاء ولي الدين: "طفل صغير، وكان اللي في قلبه على لسانه، ولو زعلان بيكون باين عليه زعلان، ولو فرحان بيكون باين برضو عليه، ومتجيش جنبه وهو جعان".

وأضاف: "كان دايما يجي يحكيلي عن مشاريعه، وكنت فرحان له أوي لما بقي نجم، لدرجة أنه لما كان بيرشحني، كان بيرشح أخ وزميل ليه مش مجرد فنان جاي يشتغل، وكان بيحب اللمة، وأصحابه، ويلمهم ويروحوا يتعشوا مع بعض في مصر الجديدة، وكان فيه روح حلوة بينا".

يذكر أن حجاج عبدالعظيم، شارك في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية التي ترك على كل منها بصمته الخاصة، ومن أبرز أعماله التليفزيونية: (محمود المصري) و(يوميات ونيس) و(مبروك جالك قلق)، (النمر)، (توبة)، (أيام)، ومن الأعمال السينمائية التي قدمها: (فرحان ملازم آدم) و(90 دقيقة) و(الإرهاب والكباب) و(عليا الطرب بالثلاثة) و(اللمبي) و(ابن عز) و(فول الصين العظيم) و(محامي خلع) و(عبده مواسم) و(ميدو مشاكل) و(الأولة في الغرام) و(الجريمة).