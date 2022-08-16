محمد عبدالرحمن يروج لفيلم "الدعوة عامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

روّج الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، لفيلمه الجديد "الدعوة عامة" المقرر طرحه يوم 17 أغسطس الجاري.

ونشر "توتا"، بوستر الفيلم الخاص به عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "باقي يومين على فيلم الدعوة عامة.. ١٧ أغسطس بجميع دور العرض.. يا بركة دعاكي يا أمي".

فيلم "الدعوة عامة" بطولة النجوم: أحمد الفيشاوي، محمد عبد الرحمن "توتا"، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، ويعتبر هو ثان تعاون له مع المؤلفين أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز بعد فيلم "الخطة العايمة".

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبدالرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها.

فيلم "الدعوة عامة" من إنتاج يوسف الطاهر "شركة الطاهر ميديا برودكشن"، وإخراج وائل فرج.