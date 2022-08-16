أقوياء الملاحظة سيعرفونه: هذه الطفل أصبح الآن من أشهر الفنانين المصريين.. ارتبط اسمه بالعديد من المشكلات والأزمات مع طليقته النجمة الشهيرة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 09:58 صباحاً - نشرت صفحة فنّية على إحدى منصّات التواصل الاجتماعي، صورة فنان مصري شهير جدًا وهو طفل يبلغ من العمر عامين على الأكثر، وقالت أنه مطرب وملحن معروف إرتبط إسمه مؤخرًا بعدد من المشكلات والأزمات.

إنه المطرب والملحن المصري حسام حبيب، الذي شارك متابعيه مؤخرًا، بصورة نادرة له من زمن طفولته، حيث نعى من خلالها جدته الراحلة، طالبًا لها الرحمة، ومتمنيًا أن يجمعهما لقاءٍ آخر

حسام حبيب نشر الصورة النادرة عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلّق عليها قائلًا: سنتقابل مرة أخرى يا جدتي.. إن لله وإن إليه راجعون.

يُذكر أن طليقة حسام حبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت أول من أعلن خبر الوفاة في شهر يناير الماضي، حيث قدمت، واجب العزاء لزوجها السابق، بعد وفاة جدته، وقامت بنعيها عبر حسابها بموقع «تويتر» ووصفت الفقيدة بالغالية جدًا على قلبها.

نشأة حسام حبيب

ولد المغني المصري حسام حبيب في مدينة القاهرة المصرية في 31 مايو عام 1980، هو من أب مصري وأم مصرية ولديه أخت واحدة وهو مغني وملحن مصري مشهور، ديانته الإسلام وحاصل على دبلوم في إدارة الأعمال، تزوج مرتين الزوجة الأولى من امرأة لم يذكر إسمها وهي من خارج الوسط الفني والزيجة الثانية هي الفنانة شيرين عبدالوهاب عام 2018، عمره 40 سنة.

بدايات حسام حبيب الفنّية

بدأ حسام حبيب حياته الفنّية وهو صغير في السن وكان أول ظهور له بتلحين الأغنية المشهورة عايشلك للفنانة اللبنانية الكبيره إليسا ومن هذه الأغنية أشتهر حسام حبيب وذاع صيته في الوسط الفني، وبعد فترة من ممارسته الغناء أصدر مجموعة من الألبومات ومنها ألبوم “لسة” وألبوم “أجمل قصة حب”.

أغاني حسام حبيب

وفي عام 2008 انطلق حسام حبيب بشكل أكبر وقدم ألبوم بعنوان “جوة القلب” وصور من ضمن أغنياته أغنية “أسيبك لأ” التي حققت نجاحاً كبيراً وتوالت ألبوماته الغنائية بعد ذلك، كما قام المطرب حسام حبيب بتصوير بعض أغاني الفيديو كليب مثل أغنية “لسة”، وكذلك أغنية “أسيبك لأ” والدويتو الغنائي الأشهر في مسيرته “كل ما أغني” مع طليقته النجمة شيرين عبد الوهاب.

زواج حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

تزوج المطرب حسام حبيب من النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وذلك في السابع من شهر إبريل عام 2018 وحضر الحفل بعض الأقارب والأصدقاء كما حضر أيضًا: (مريم وهنا) بنات شيرين عبد الوهاب، سبق وتزوجت شيرين من الموزع محمد مصطفى ورزقت منه بابنتيها، واستمر زواجهما خمس سنوات ثم انفصلا وتزوجت حسام حبيب.

أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب:

الجدير بالذكر أن النجمة شيرين عبد الوهاب كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب في نهاية العام الماضي 2021، وصدمت جمهورها بظهورها بشعر محلوق تمامًا وأطلت في أول حفلاتها الغنائية بتلك الإطلالة.

أخفت شيرين الكثير من تفاصيل انفصالها عن الجمهور، وأكدت أنها تحب حسام حبيب رغم الانفصال، لكنها مؤخرا أكدت أن كل التصريحات التي ذكرتها في أوقات سابقة كانت تكذب فيها وأن حياتها مع حسام حبيب كانت مليئة بالإهانة والفشل وأكدت استحاله عودتهما لبعض مرة أخرى.

شيرين عبدالوهاب تعلن مقاضاتها لحسام حبيب:

وكانت قد أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بيانا رسميًا، اعلنت خلاله اتخاذها الإجراءات القانونية ضــد زوجها السابق حسام حبيب.

شيرين قالت في بيانها: “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقــائع التي تمثل عدة جــرائم ومن أجل ذلك تم توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه طـــليقها حسام حبيب”.

وأضاف البيان: “تهــيب الفنانة شيرين عبدالوهاب السادة الصحفيين والإعلاميين عدم التواصل معي بشأن هذه القضايا وأنني سوف أركز من اليوم في عملي فقط، وسوف أترك الإجراءات القانونية إلى مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي وكلي ثــقة فيه وفي قضاء مصر العادل في استعادة حقوقي”.

حسام حبيب يرد على اتهامات شيرين عبد الوهاب:

من جانبه، رد الفنان حسام حبيب على تصريحات واتهامات الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقال حسام حبيب خلال تسجيل صوتي عبر برنامج Et بالعربي: “هيكون فى إجراء قانوني وأنا عمري ما دفعت عن نفسي وعمري ما تكلمت وده كلام مرسل والكلام اللي هرد به كلام بالمستندات”.

وأضاف حبيب: “بحاول أحافظ على سمعتها وبيتها ومكنتش بتكلم لكن دلوقتى هضطر اتكلم، هاتكلم بحقائق تثبت أن الكلام ده كله تهديد وابتزاز منها عشان اسمع الكلام وبتهدد ديما بجمهورها ..وهرد فى الإعلام كله بحقائق وبالقانون”.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد كشفت الكثير عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي منها التعرض للضرب والابتزاز والسرقة من قبل طليقها على حد قولها.

وأكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب أنها لن تنسى سؤال العديد من الأشخاص عنها في أزمتها ومنهم الإعلامية لميس الحديدي والفنانة ياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي، متابعة أنها تعلم جيدا بوجود مشاكل أهم من مشاكلها الشخصية لدى المواطنين وبدأت تشعر أن موضعها “بوخ”.

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