بعد ساعات من رحيل رجاء حسين.. الوسط الفني يفجع بوفاة فنان كبير عن عمر ناهز الـ 75 عامًا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 08:59 صباحاً - بعد رحيل الفنانة المصرية رجاء حسين بساعات قليلة، فجع الوسط الفني العربي بوفاة الفنان الأردني الكبير داوود جلاجل، مساء يوم الثلاثاء، حيث أكد نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي الخبر لـ”المملكة”.

وأعلنت وزارة الثقافة الأردنية وفاة الممثل الأردني الكبير داوود جلاجل عن عمر ناهز 75 عاما، مشيرة إلى أن الفنان الكبير الراحل أحد أبرز وجوه الدراما التلفزيونية خلال العقود الأربعة الماضية.

وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار على حسابها بتطبيق «تويتر»: “أحزننا رحيل الصديق الفنان داود جلاجل الذي طالما ارتبط في ذاكرتنا بألق الدراما الأردنية وحكاياتها الأصيلة.. وإن كان رحل إلا أنه ترك الكثير من المساحات المضيئة في مسيرة الفن الأردني والعربي”.

من هو داوود جلاجل؟

ويعد داوود جلاجل الذي توفي عن عمر ناهز 75 عاما، أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما والمسرح، ومن الرواد المؤسسين للحركة الدرامية في الستينيات، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي الأردني، وفق وزارة الثقافة.

احتل الفنان داوود جلاجل مكانة مرموقة بين الجماهير والفنانين الأردنيين والعرب عمومًا عبر أعماله، لخفة ظله وقوة حضوره، كما كان يمتلك العديد من الهوايات، منها: التخطيط، وقراءة الكتب الدينيّة، إضافة إلى حبه اللغة العربية الفصحى وأدابها، فقد كان يتقنها إيما إتقان.

نجوم الفن ينعون جلاجل:

ونعى عدد من النجوم الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فنعى الفنان إياد نصار، الراحل الفنان داوود جلاجل، عبر حسابه على “إنستجرام” قائلاً: ” وداعا الفنان الاردني داوود جلاجل”.

ولم ينس الفنان إياد نصار الفنانة رجاء حسين في نعيه التي توفيت اليوم أيضاً، فقرر أن يرفق صورتها بصورة داوود جلاجل ..” وداعا الفنانه المصريه رجاء حسين…البقاء لله ولاحول ولاقوة الا بالله..نسألكم الفاتحة”.

كتب الممثل الأردني ساري الأسعد عبر حسابه على “فيسبوك“:” الفنان الكبير الخلوق ورفيق الدرب داوود جلاجل في ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك ابا الليث”.

كما دعت الفنانة راكين سعد بالرحمة والمغفرة للفنان داوود جلاجل، ونشرت صورة له عبر حسابها على ” فيسبوك”، وكتبت قائلة ” انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمك يا رب و يصبر اهلك”.

أعماله:

وولد الفنان الاردني جلاجل في قرية سلوان في القدس المحتلة، في 2 شباط/فبراير 1947، وبدأ رحلته مع الدراما عام 1968، وقدم أكثر من 200 عمل فني بما يشمل الأعمال الدرامية والمسرحيات وبرامج الأطفال.

لداوود جلاجل العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية من مسلسلات أردنية، أبرزها: مسلسل مالك بن الريب، وراس غليص، وأبو جعفر المنصور، والعلم نور، ومسلسل العقد الفريد، وجلوة راكان، والعرين، ونمر بن عدوان، ورياح الليل، ومدرسة الأستاذ بهجت المخصص للأطفال، وأعمال مسرحية، مثل: مسرح الغائب، ولعبة اسمها الشحادين، وطريق الآلام، وجنون العاقل. كما شارك في العديد من الأعمال العربية كمسلسل طاش ما طاش السعودي.

وقدم جلاجل أعمالا اجتماعية وبدوية وتاريخية وأعمالا موجهة للأطفال، كما شارك في مسلسلات عربية.

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