شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمى: لدى تقصير فى التواجد الاجتماعى ووفاة عاطف الطيب أحبطتني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة القديرة عايدة فهمي في السينما المصرية بعدد من الأفلام المهمة في بداياتها مع نجوم كبار ومخرجين أمثال نور الشريف وأحمد زكي وكان المخرج عاطف الطيب من المقتنعين بموهبتها وقدمها في أكثر من عمل سينمائي قام بإخراجه ، وخلال لقاء حصري علي تليفزيون الخليج 365 حول عدم استثمارها النجاح الذي حققته في السينما مع عدد من النجوم والمخرجين الكبار قالت: لا يستطيع الفنان استثمار نجاحه أو بالتحديد أنا لا أجيد ذلك.

وأضافت: لكنى أسعى فى مهنتى وأذاكر أدواري ومن يحتاجني أنا موجودة، ووفاة المخرج عاطف الطيب ربما قد تكون قد أحبطتني أو يكون له تأثير فى السينما، ولكنى لدى تقصير فى التواجد الاجتماعي فأنا كسولة جدا أو خجولة.

الفنانة عايدة فهمي كرمت مؤخرا من قبل إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 15، وهي بالمناسبة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1980، وتولت إدارة المسرح الكوميدي لفترة، كما أنها قدمت العديد من الأدوار الفنية المتنوعة، ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية، ومن أبرز أعمالها في السينما (الهروب، ديك البرابر، كتيبة الإعدام، ولو بعد حين)، ومن أهم مسلسلاتها (نحيب زاهي زركش، أرابيسك، فتى الأندلس، الوعد الحق، أبو العروسة).

أما في المسرح فقدمت الكثير من الأعمال منها: (ع الرصيف، هي في حياة الرسول، روايح، خداع البصر، ديوان البقر، رصاصة في القلب، اخطف وإجري، كلام خواجات، مصيدة المجانين، جواز بالكمبيوتر، لعبة الحب"، وحصدت العام الماضي جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري عن مسرحية "حريم النار" ومن أعمالها المسرحية الأخيرة مونودراما " فريدة " ومسرحية "سنووايت وعصابة الأقذام ".