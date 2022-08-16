شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزمى صديق طفولة أحمد رزق فى مسلسل "حرب الجبالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان أحمد عزمى لبدء تصوير مشاهد مسلسله الجديد "حرب الجبالى" هذا الأسبوع، حيث انضم عزمى إلى أسرة العمل الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، ويجسد خلال الأحداث حيث يجسد شخصية "شادى" هو الصديق المقرب لحرب "أحمد رزق" منذ الطفولة.

مسلسل "حرب الجبالى" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم فى قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو أليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وشارك أحمد عزمى في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "دنيا تانية" مع ليلى علوى، مجدى كامل، فراس سعيد، وفاء صادق، أشرف زكى، نورهان، ولاء الشريف، سمر جابر، ليلى عز العرب، ايمان السيد، عبد الرحيم حسن، أحمد جمال سعيد، رشا أمين، أمير شاهين، محمد رضوان، أحمد فهيم، إسماعيل شرف، أيمن عزب، شيماء الصياد وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد العال.