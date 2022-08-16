أحدث ظهور لـ إيمان العاصي والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها بصورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت إيمان في الصور بفستان صيفي، وعلقت: "السعادة هي اختيار، السلام حالة ذهنية".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "سفيرة السعادة، قمر، حبيبة قلبي، منورة الدنيا كلها يا ملكة، تستاهلي كل خير وحشتيني، العسل بزيادة، إيه القمر دا ما شاء الله، بحبك جدا، الدلع كله يا قلبي".

كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي، فيلم "فارس" الذي تم رفعه مؤخرا من السينمات، بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، تأليف حسام موسى، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.