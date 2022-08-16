فن ومشاهير

26أغسطس.. صابر الرباعي يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد المطرب التونسي صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي في رأس الحكمة، يوم الجمعة 26 أغسطس الجاري، بالساحل الشمالي.

ونشر الرباعي بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "موعد آخر لنا خلال هالشهر رأس الحكمة بالساحل الشمالي من مصر أم الدنيا، يوم الجمعة 26\8 كونوا بالموعد".

ويستعد الرباعي لإحياء حفل غنائي غدًا في مهرجان قرطاج.

أعلن المطرب التونسي صابر الرباعي، نفاد تذاكر حفله الغنائي بمهرجان قرطاج، المقرر أن يحييه يوم 16 أغسطس الجاري.

ونشر الرباعي، بوستر الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "قبل عشرة أيام من موعد الحفل، مهرجان قرطاج يعلن عن نفاد كامل تذاكر حفل أمير الطرب العربي صابر الرباعي، وهو بدوره يتمنى أن يكون في مستوى الحدث وتكون سهرة استثنائية، إلى اللقاء يوم 16\8\2022".

ومن ناحية أخرى طرح الرباعي أحدث أغانيه الجديدة "الشياكة"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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