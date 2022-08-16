26أغسطس.. صابر الرباعي يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد المطرب التونسي صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي في رأس الحكمة، يوم الجمعة 26 أغسطس الجاري، بالساحل الشمالي.

ونشر الرباعي بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "موعد آخر لنا خلال هالشهر رأس الحكمة بالساحل الشمالي من مصر أم الدنيا، يوم الجمعة 26\8 كونوا بالموعد".

ويستعد الرباعي لإحياء حفل غنائي غدًا في مهرجان قرطاج.

أعلن المطرب التونسي صابر الرباعي، نفاد تذاكر حفله الغنائي بمهرجان قرطاج، المقرر أن يحييه يوم 16 أغسطس الجاري.

ونشر الرباعي، بوستر الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "قبل عشرة أيام من موعد الحفل، مهرجان قرطاج يعلن عن نفاد كامل تذاكر حفل أمير الطرب العربي صابر الرباعي، وهو بدوره يتمنى أن يكون في مستوى الحدث وتكون سهرة استثنائية، إلى اللقاء يوم 16\8\2022".

ومن ناحية أخرى طرح الرباعي أحدث أغانيه الجديدة "الشياكة"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"