إبنة شريف منير الصغيرة البعيدة تمامًا عن الأضواء؛ تخطف الأنظار بعد أن أصبحت شابة فاتنة الجمال… شاهد صورتها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 06:58 صباحاً - نشرت أسما شريف منير عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» العديد من الصور التي جمعتها مع والدها الفنان شريف منير وشقيقتها، وكتبت على الصورة تعليق قالت فيه Family bond .

وظهرت أسما شريف منير في تلك الصور وهي ترتدي ملابس كاجول أنيقة تناسب أجواء الصيف المبهجة.

تفاعل الجمهور مع هذة الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية وتمنوا السعادة في حياتها مع والداها وأسرتها .

وفي احدى الصور التى نشرتها أسما ظهرت ابنة شريف منير الصغيرة وقد أصبحت شابة ولفتت الأنظار إليها بجمالها.

شريف منير بصحبة إبنتيه

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: “ما شاء الله ربنا يحفظكم، ربنا يخليهملك ويحفظهم من كل شر ويخليك ليهم يا رب، ربنا يخليهملك ويفرح قلبك بيهم يا رب، ربنا يحفظهم، الله يحفظك لعيلتك يا رب”.

أبناء شريف منير

وقد حرص شريف منير على أن تكون حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء والشهرة، ولكنه ترك الحرية لأبنائه فى اختيار طريقهم، وأكبر دليل على ذلك دخول ابنته “أسما” عدة مجالات كخبيرة مكياج وإستايلست خاصة به، وأصبحت تنافس والدها في شهرته ولديها آلاف المتابعين على السوشيال ميديا.

إلا أن أبناءه الآخرين، وهم: فؤاد وكاميليا وفريدة، لم يختاروا طريق الشهرة مثل “أسما” التي بدأته منذ صغرها بالمشاركة مع والدها في أحد مشاهد مسلسل (أيام الحب والغضب)، ولديه حفيدة وهي “لارا” ابنة أسما.

تزوج شريف منير مرتين، الأولى هي والدة ابنته أسما وابنه فؤاد، والثانية هي الفنانة المعتزلة “لورا“، والتي أنجب منها كاميليا وفريدة.

خلاف شريف منير وابنته أسما:

وأثار الفنان شريف منير، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلغاء متابعته لابنته أسما شريف منير، عبر موقع السوشيال ميديا «إنستجرام»، الأمر الذي لم تتحمله أسما ودفعها إلى الرد عليه بنفس الأسلوب، فقامت بإلغاء متابعته على نفس الموقع.

فوجئ الجمهور المتابع للفنان شريف منير وابنته أسما ، بتجديد الخلاف بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن دون توضيح أي أسباب، إلا أنه في لقاء تليفزيوني سابق، أوضح شريف أنه ينتقد ملابس ابنته أسما أحيانًا، لكنه يترك لها حرية الاختيار، مشيرًا إلى أنها تستمع إليه وتحذف صورها التي لا ترضيه.

كما أن النجم شريف منير كان قد نشر مجموعة صور من رحلة مصيفية جمعته بأبنائه الثلاثة (فؤاد وفريدة وكاميليا)، في ظهور نادر لهم، بينما تغيبت ابنته الكبرى أسما شريف منير.

غياب أسما عن الرحلة العائلية أعادت الجدل حول خلافاتها مع والدها مجددًا، إلا أن شريف منير نفى صحة هذا الأمر، بتعليق قال فيه: “الحب الحقيقي بس ناقصني الحب الكبير، أسما، وليلى بنت أختي، بنتي الرابعة، بحبكم، ”أبنائي الأعزاء شكرًا ” لوجودكم في حياتي”.

وعلّقت أسما على كلام والدها، بقولها: “ربنا يخليك لينا وما يفرقنا أبدًا الرحلة الجاية كلنا هنكون مع بعض ونفضل مع بعض طول العمر ربنا يباركً في عمرك وتفضل ضهرنا وسندنا وأي حد حضرتك مش في حياته خسران، بحبك”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير “مسلسل إجازة مفتوحة“، بطولة سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما ينتظر شريف منير عرض أحدث أعماله السينمائية وهما: ” فيلم السرب، فيلم يوم 13 “.

الخليج 365

الخليج 365