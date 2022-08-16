أول ظهور علني لـ”منى” إبنة حنان ترك… والجمهور يشبهها بوالدتها الفنان – «شاهد»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 06:58 صباحاً - نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» فيديو جديد لابنتها بإطلالة تشبه الأميرات.

ظهرت منى ابنه حنان ترك بفستان أنيق خطف أنظار الجميع، ويعتبر هذا الظهور من المرات القليلة التي شاركت فيها حنان ترك صور لابنائها.

تفاعل الجمهور مع الفيديو ونال إعجاب عدد كبير من متابعي حنان ترك وأضافوا العديد من التعلقيات الإيجابية ، وشبه الكثير منهم ابنتها بنفس ملامحها.

زيجات حنان ترك الخمسة

يُذكر أن الفنانة حنان ترك تزوجت خمسة مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال أيمن السويدي وبعد زواجها بساعة توفي والدها، واستمر زواجهما لمدة شهر وانفصلا بعد خلافات، وقد تزوج لاحقًا من الفنانة ذكرى.

وكانت الزيجة الثانية من رجل الأعمال المصري “خالد خطاب” وأنجبا ولدان هما يوسف وآدم وحدثت بينهما خلافات بسبب التزامها الديني أدت لطلاقهما، ثمتزوجت من المخرج هادي الباجوري ولم يدم الزواج طويلا.

وكانت الزيجة الرابعة في عام 2008، حيث تزوجت دكتور يدعى محمد يحيى، ويعد ذلك الزواج هو الأقصر والأكثر غموضا، حيث أشارت تقارير أخرى بأنه رجل أعمال سعودي، حيث إنها أعلنت عن ذلك الزواج بعد أن أنجبت منه أبنها الثالث محمد.

تزوجت حنان للمرة الخامسة من محمود مالك شقيق القيادي الإخواني حسن مالك وتم الزواج سرا وأخفته لمدة عام ونصف ويعتبر الزواج الأنجح في حياتها، حيث إن زواجهما لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا، والذي أسفر عن ابنتين وهما مريم ومنى.

وعكة حنان ترك:

من جهة أخرى، طمأنت الفنانة حنان ترك جمهورها، بتعافيها بعد تعرضها لوعكة صحية الفترة الماضية، وذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وشكرت جمهورها على اهتمامهم، وأرسالهم رسائل كثيرة للاطمئنان عليها.

وأطلّت النجمة المعتزلة حنان ترك، على جمهورها، في ظهور نادر، من خلال فيديو مباشر عبر حسابها على فيسبوك، من صفحتها الموثقة لتطمئنهم عليها.

وقالت حنان ترك في البث المباشر: “أنا عندي برد كان المفروض أطلع من أسبوع فات، ومحبتش أتاخر عليكو، واستحلمونى واستحملوا صوتي، عاوزة أشكركم وأشكر أسرتي اللي وقفت جانبي وقت مرضي، وكل أصدقائي اللي بيسألوا عليا ودكتور أشرف زكي كان بيكلمنى وبيطمن عليا”.

وتابعت: “بشكر الجمهور اللى بدعواته الحمد لله بقيت أحسن بكتير وكويسة جدا، ومش عارفة أشكركوا على ايه ولا ايه، وسعيدة إنى معاكم وانتو وحشتونى جدًا”.

يُذكر أن الفنانة حنان ترك كانت قد قررت ارتداء الحجاب في عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات “أولاد الشوارع”، “هانم بنت باشا”، “نونة المأذونة”، “الأخت تريز”، والذي يعد آخر أعمالها التليفزيونية، في حين كان آخر أفلامها “فيلم المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده السقا.

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