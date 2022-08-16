6 حلقات ويُعرض آخر أغسطس.. تفاصيل "الليلة واللي فيها" بطولة زينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنتظر الفنانة زينة عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "الليلة واللي فيها" على منصة شاهد vip، نهاية شهر أغسطس الجاري، وهو أولى تجاربها في عالم المنصات.

"الليلة وما فيها" يتكون من 6 حلقات، وكان يحمل اسما مؤقتا "420 دقيقة"، وتقدم زينة خلاله شخصية جديدة تعتبرها مفاجأة لجمهورها، وتعتمد على الألغاز.

مسلسل "الليلة واللي فيها" بطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، محمد شاهين، رشدي الشامي، علاء مرسى، آلاء سنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

وتنتظر زينة عرض فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" الذي انتهت من تصويره مؤخراً، ويشارك في بطولته ليلى علوي، ومحسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين تدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.