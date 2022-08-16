هشام ماجد ينشر مشهد من فيلم "تسليم أهالي" مع دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نشر الفنان هشام ماجد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مشهد من فيلم "تسليم أهالي" يجمعه بالنجمة دنيا سمير غانم والفنان محمد ممدوح.

ويظهر محمد ممدوح في المشهد وهو يسأل "مدام سلمى" (دنيا سمير غانم): "لو معاكي لعمر ريموت كنترول تحبي إيه الزراير اللي تكون فيه؟"؛ فردت: "تجديد للحظات الحلوة، سو موشن للمشاعر، ستوب للبرود، ستوب للنقد، ستوب للغلاسة، ستوب للمنطق"، ويوجه نفس السؤال لـ"عمر" (هشام ماجد) فيرد: "ميوت.. بس".

تدور أحداث فيلم "تسليم أهالي" في إطار من الكوميديا، حيث يحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".