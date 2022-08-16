إنجي كيوان في إسبانيا وجنات بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل "الجيم"، خلال ممارسته الرياضة.

أحمد شامي ونادر حمدي

نشر الفنان أحمد شامي صورة تجمعه بالموزع نادر حمدي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

إنجي كيوان

نشرت الفنانة إنجي كيوان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون، خلال زيارتها لإسبانيا.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية.

جنات

نشرت الفنانة جنات صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"بدلة" سوداء، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

زينب فياض

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان صيفي أنيق.

مصطفى حجاج

نشر الفنان مصطفى حجاج صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض قصير، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.