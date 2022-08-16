ما حقيقة طلب ياسمين صبري 4 مليون جنيه مقابل الظهور مع عمرو اديب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:51 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، أخبارا تفيد بطلب الفنانة المصرية ياسمين صبري، 4 مليون جنيه، ما يعادل 200 الف دولار، مقابل الظهور في برنامج الحكاية مع مواطنها الإعلامي عمرو أديب.

غير ان وسائل اعلام مصرية اكدت هذه القصة، مع التنويه الى انها تعود إلى العام 2019، حيث تفهَّم عمرو اديب وقتها طلب ياسمين صبري، ولم تظهر بالفعل معه في البرنامج، وانتهى الأمر على ذلك، كما لم يحدث أي تطاول كما تردد.

وخلال الساعات الأخيرة، تداولت البعض أخبار، ما يفيد بطلب ياسمين صبري، مبلغ وقدره 4 ملايين جنيه مصري، من إدارة فضائية Mbc، مقابل ظهورها مع عمرو أديب، لمدة 20 دقيقة، كي تتحدث عن مشوارها الفني وقصة صعودها إلى المجد.

وزعم متداولوا تلك الأخبار، أن عمرو أديب غضب من ذلك، وقال وقتها: “هي مين دي عشان تطلب 4 مليون جنيه عشان تظهر معايا، وأنا برنامجي متشاف، هو مليون واحد فقط، وما يزيدوش مليم، ولو مش عاجبها خلاص”، ولكن ياسمين صبري، رفضت الظهور مع عمرو أديب مقابل مليون واحد فقط، قائلة: “مليون واحد بس دي تبقى إهانة”.