صالح الراشد يثير الجدل بشعر منسدل وتسريحة نسائية!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:51 صباحاً - أثار الاعلامي الكويتي صالح الراشد الجدل بإطلالة جديدة له اعتمد فيها على شعر طويل وتسريحة نسائية وهو ما عرضه لانتقادات حادة.

ونشر صالح الراشد مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات، كما نشرها على تطبيق انستقرام أيضاً ليواجه مجموعة من التعليقات الساخرة.

وظهر صالح الراشد في إطلالاته بشعر منسدل طويل، ليستكمل بذلك إطلالاته المثيرة للجدل والتي يعتبرها البعض أنها إطلالات نسائية، فدائماً ما يثير الإعلامي الشهير الجدل بمجموعة متنوعة من إطلالاته التي اعتمد فيها على اختيار أزياء مختلفة، وتسريحات شعر اعتبرها البعض نسائية.

وقد تعرض الراشد لحملة من الانتقادات بعد هذه الاطلالات حيث كتب احدهم “معليش على كآبة المنظر هذا المسخ ” صالح الراشد” أشهر مذيع في الكويت، شخصية عامة يتابعها الجميع ممكن نفهم جائحة تشبه الرجال بالنساء؟ وإلى متى يُطبّع لهم؟ الله يهلكهم ويبيدهم عن بكرة أبيهم”.

بينما كتب اخر “مفروض يتغير اسمه من صالح الراشد لـ طالح الفاسد”.