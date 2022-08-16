شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يحيي يطرح كليب "الأغنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد يحيي كليب أغنيته "الأغنية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلماته وألحانه وغنائه، وتم تصويرها مع المخرج أسعد شديد، وهي من توزيع محمد عباس.

وكان النجم عمرو دياب قد قدم لجمهوره بحفل العلمين الجديدة الشكر للملحن محمد يحيى، وطلب منه الغناء معه، وقاموا بغناء أغنية "ب ح ب ك" من ألبومه الجديد.

وتتعاون النجمة اللبنانية إليسا مع الملحن محمد يحيى في أغنية جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وستكون الأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وتحمل اسم "العقد"، والتي ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور في موسم الصيف.

وتعاون أيضا محمد يحيى بألحانه وكلماته مع الطفل محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة" بأغنية تحمل اسم "عمو سمير"، وتوزيع عصام الخضرى، والتي تم تصويرها في بيروت.