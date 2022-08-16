شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى عامل مشترك فى نجاح أغنيات صيف 2022 مع نجوم الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المتابع الجيد لأغنيات صيف 2022، سيجد أن العامل المشترك بينهما هو عزيز الشافعى، والذي تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى فى الكتابة وتلحين الأغانى، حيث شارك الشاعر والملحن عزيز الشافعى في موسم الصيف بعدد كبير من الأغانى والتي احتلت وتصدرت التريند وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور، وحرص عزيز الشافعى فى كل أغنية قدمها على التنوع بشكل كبير في اختيار الموسيقى، ليضع بصمته على كل أغنية كتبها ولحّنها.

عاش الشاعر والملحن عزيز الشافعى حالة انتعاش هذا الموسم بتعاونه مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى ليثبت أنه أصبح واحد من أهم الشعراء الموجودين حاليا على الساحة الفنية، والبداية بتعاونه مؤخرا مع الهضبة عمرو دياب في أغنية «زمن المجاملة» كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ وديچتال ماستر امير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري، وحققت نجاح كبير، وتعاونا الثنائى في عدد من الأغانى التي قدمت الهضبة بشكل جديد منها وكانت بدايتهم بمشاركته في 5 أغانى فى ألبوم "سهران" الذى طرحه الهضبة عمرو دياب من حوالى عامين.

وحقق نسب استماع عالية، ومن ضمن هذه الأغانى "بالضحكة دى" من كلمته وألحانه وتوزيع أسامة الهندى، و"زى ما انتى" من كلماته وألحانه وتوزيع نادر حمدى، و"سهران" من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع طارق مدكور، وكذلك أغنيتا "يوم تلات" وأغنية "قدام مرايتها" اللتان انضمتا إلى الألبوم، حيث تم طرحهما منذ فترة، وحققتا نجاحا كبيرا، وقام بتلحينهما، وقد كتبهما الشاعر تامر حسين، ووزع إحداهما أسامة الهندى والأخرى طارق مدكور.





كما تعاون مؤخرا مع النجم محمد حماقى بأجمل أغانى النجم محمد حماقى هذا العام التي تحمل إسم "أدرينالين" والتي لاقت نجاح كبير في مصر والوطن العربى وتخطت حاجز 13 مليون مشاهدة في أسبوعين، ولم تعد التعاون الأول بينهم فقد حققوا سابقا في عدة اغانى منها "زيها مين" و"عرض مستمر" وغيرها ضمن ألبوم حماقى الأخير .





وتعاون عزيز الشافعى في أغنية "نمت ننة" بعد نجاح أغنية "حتة تانية" التي أعادت روبى للساحة الغنائية من جديد، وبكلماتها البسيطة نالت اعجاب الجميع .





وكانت أغنية "تعالى أدلعك" الذى طرحها النجم بهاء سلطان بمثابة عودة قوية له بعد فترة غياب كبيرة، وكتبها ولحنها عزيز الشافعى، وكشف أنه عندما كتب ولحن هذه الأغنية لم يكن يعلم أنها لبهاء سلطان، وكانت بمثابة أحلى مفاجأة.





والمفاجأة كانت مع النجم محمود العسيلى بتعاونه معه في تلحين أغنية "دوم دوم" لأول مرة وهى من كلمات تامر حسين وتوزيع أحمد طارق يحيى، وقدم العسيلى بشكل جديد عن أغانيه السابقة وتخطت الأغنية حاجز 10 مليون في أقل من 3 أسابيع من طرحها .





وتأتى النجاحات بتعاونه مؤخرا مع النجم أحمد سعد في أغنيته الجديدة "ع الجرار"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي و توزيع توما، وتقول كلماتها، "وعز علينا فراق الأحبه و زورنا الأطبة ماحد دوانا و كنا معاهم و كانوا معانا و ايه وداهم و ايه خلانا واحشني اللمه و حضنك يامه ده بُعدك غمه و قلبي اتغمى يا عشرة و جيرة يا صحبة جميلة حظوظنا قليلة في دنيا بخيلة ترتيبة عجيبة لعبة واحنا فيها مش لعيبة تغريبة دنيا غريبة عيشة ولا تذنيبة"، وفى هذه الأغنية حرص أحمد سعد على تقديم لون غنائي متجدد ومختلف، فهى أغنية بها طاقة وحيوية، تناسب أجواء الصيف.

ومن النجاحات تعاون الشاعر عزيز الشافعى بأغنية "سلملى" مع النجم صابر الرباعى وتحمل الأغنية اللون الشعبى المبهج خفيف الدم الذى يدخل الوجدان ومليئة بالبساطة وتنتمى إلى اللون الشرقى المقسوم الذى نفتقده، والذى يقدمها الرباعى لأول مرة، وهى من توزيع جلال الحمداوى .