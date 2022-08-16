شكرا لقرائتكم خبر عن 16 عرضا مسرحيا فى مسابقة العروض المسرحية القصيرة بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت عن قائمة المسرحيات المشاركة في مسابقة "العروض المسرحية القصيرة"، فقد تم اختيار 16 عرضا مسرحيا، وتتراوح مدة العروض المختارة ما بين 15 دقيقة وحتى 30 دقيقة.

ومن العروض المختارة: العرض الليبى "إلى أين" من تأليف علي العبادي،وإخراج عوض الفيتوري ومن إنتاج المسرح الوطني بنغازي، كما يشارك العرض الامارتى "اليوم الأخير.. ربما" تأليف وإخراج محمد فروخ ومن إنتاج أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

أما من مصر فيشارك كل من العروض التالية: "الختم الأخير" تأليف وإخراج محمد يحيى حسن وإنتاج فرقة Climax المستقلة، وعرض "اسمها أنثى" والتأليف نتاج ورشة ارتجالية وإخراج همت مصطفى وإنتاج نوادي المسرح- الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعرض "احتباس العسل"من تأليف نهى صبحي وإخراج أحمد أمين و إنتاج خاص برعاية مؤسسة مطاوع جروب للتطوير العقاري.

ويشارك من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية كل من: عرض "بالونة مفسية" تأليف وإخراج ماريا أسامة وديع، وعرض "في مكان ما" تأليف وإخراج أسامة محمد، وعرض "سرير الدنيا" تأليف وإخراج محمد أيمن، وعرض "الانتظار" تأليف وإخراج عبد الرحمن الديب، أما عن العروض المشاركة من إنتاج قسم المسرح- كلية الآداب- جامعة الإسكندرية فيشارك كل من عرض "ألفريد بيتي" تأليف وإخراج محمد نجله وعرض "طاهرة" تأليف وإخراج مارينا عادل ،وعرض "أشياء لا تشترى" تأليف وإخراج هناء عاطف، وعرض "أكبر أصغر" تأليف وإخراج روضة تامر.

وكذلك يشارك عرضان من إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية، هما عرض "الخروج" تأليف Spike Jonze وإعداد عائشة بسيوني وإخراج محمد يسري خليفة ، وعرض "يشوبه شائبة" تأليف وإخراج مهند محسن الدسوقي، وأخيرا العرض المصرى السويسرى"العابرون" تأليف عمر غايات و عماد إسماعيل وإخراج عمر غايات ومن إنتاج استوديو موروني.

وتشكلت لجنة مشاهدة واختيار هذه العروض من الدكتور محمد الشافعي ، الدكتورة أسماء يحيي الطاهر ، والمهندس حازم شبل ، ويذكر أن الدورة الـ (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني .