هنا الزاهد تحتفل بوصول متابعيها على "إنستجرام" لـ18 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، بوصول عدد متابعي حسابها على موقع "إنستجرام"، لـ18 مليون شخص.

ونشرت هنا، صورة جديدة لها على الموقع، وعلّقت: "18 مليون بوسة".

ومن ناحية أخرى يُعرض لهنا الزاهد فيلم "بحبك"، بطولة النجوم: تامر حسني، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، وغيرهم، تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي.

كما ظهرت الفنانة هنا الزاهد كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "مكتوب عليا"، الذي عُرض رمضان 2022، مع النجوم: أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، هلا رشدي، محمود السيسي، وهنا زهران وغيرهم، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.