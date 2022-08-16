نادية الجندي تكشف سر الحفاظ على رشاقتها: حرمان من كل حاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة نادية الجندي سر الحفاظ على رشاقتها في لقاء أجرته مع برنامج Et بالعربي، مؤكدة أنها تتبع نظاما صعبا.

وتابعت نادية ردًا على سؤال ما هي نصيحتها للجمهور ليصبحوا بنفس رشاقتها "هيتعبوا خالص، يا ساتر، يا خبر أبيض، حرمان من كل حاجة من الأكل، وفيه نوم بدري ومفيش سجاير ولا كحول، وفيه رياضة، نظام بس صعب".

جدير بالذكر أن الفنانة نادية الجندي كان آخر عمل فني لها مسلسل "سكر زيادة" وشاركها في البطولة: نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.