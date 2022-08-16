نادية الجندي عن منتقدي إطلالتها الأخيرة: "ناس مأجورة وأيادي خفية مدفوعلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة نادية الجندي إنها لم يصلها انتقادات عن إطلالتها الأخيرة، إذ ظهرت في جلسة تصوير وأجواء صيفية على البحر، مؤكدة أنها أصبحت تريند بسبب إعجاب الناس بها.

وتابعت في حديثها مع برنامج ET بالعربي "لا والله موصلنيش انتقادات، لما تعمل تريند ده دليل إعجاب"، وعن الانتقادات "صدقني دول بيبقوا أداة مأجورة مدفوعلها فلوس عشان يحاولوا يشوهوا نجاح أي حد، وراها أيادي خفية كتير وراها فنان أو فنانة طبعا أكيد".

وعن صورتها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الساحل الشمالي وصحة الأخيرة، قالت "صحتها كويسة الحمد لله، بس هي اتعذبت يا حبيبتي وعملت 5 عمليات، وهترجع لإن ياسمين محبوبة والجمهور بيحبها جدا".

كما علقت على ما انتشر منذ فترة من وجود خلافات بين ياسمين وزوجها الفنان أحمد العوضي قبل إتمام الصلح بينهما، قائلة "كل الناس بتتجوز وتتطلق عادي، بس احنا الفنانين تحت الميكروسكوب وبيبقى فيه القال والقيل".

جدير بالذكر أن الفنانة نادية الجندي كان آخر عمل فني لها مسلسل "سكر زيادة" وشاركها في البطولة: نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر.