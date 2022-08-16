مريم نعوم: اختيار محمد ممدوح وكريم لؤي في "وش وضهر" عظيم (خاص بالفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

أكدت الكاتبة مريم نعوم، أن تقديم ذوي القدرات الخاصة بالصورة التي ظهروا عليها في مسلسل وش وضهر، كان له أكثر من وجه، من خلال الاستعانة بالطفل كريم لؤي لأداء دور شقيق ضحى- ريهام عبدالغفور، وبائعة (الدباديب).

وقالت في تصريحات مصورة لـ"الخليج 365": "دراميا من أول لحظة كنا محتاجين أخو ضحى يكون مش قادر يعتمد على نفسه أو يساهم في دعم الأسرة، وده بيتقل الحمل على ضحى، فكان اختيار درامي، أما اختيار كريم شخصيا فكان من خلال الكاستينج ديراكتور مع المخرجة مريم أبو عوف، وهو اختيار عظيم لأنه موهوب فعلا".

وتابعت مريم "والمشهد الثاني الخاص بالبنت، وهي موجودة بالحقيقة في طنطا ومش ممثلة، وساعات الظروف والصدف بتدينا هدية مش بالضرورة يكون متخطط ليها، ولما الواحد بتكون أفقه منفتحة للاشياء بيلقط الإشارات، والمخرج مريم أبو عوف فاتحة عينيها لكل التفاصيل".

وعلى ذكر الهدايا، سألناها إذا ما كان وجود الفنان محمد ممدوح في آخر حلقتين هو هدية الأحداث الأخيرة ليخفف من القبض على البطل وتعرضه للضرب وغيرها من الأمور؟، أوضحت مريم "شخصية المحامي كان مقصودا أن يكون بهذا الشكل تحية لأستاذ رأفت الميهي وشخصياته فيها الحس الساخر العبثي مش كوميدي، قاصدين يبقى كده والمخرجة اختارت محمد وهو أيضًا اختيار عظيم والدور بقى أعلى مما كنا متخيلينه وهو مكتوب".

مريم اختتمت حديثها مع الخليج 365 بالحدث عن المنصات وأثر وجودها على شكل صناعة المسلسلات: "أتصور أن المنصات أتاحت فرصة لأكثر من حاجة: نحكي الحكاية في عدد الحلقات اللي هي محتاجاها 10 أو 15 أو 30، حررتنا ككتاب وصناع بشكل عام، كذلك أصبح هناك عدم الالتزام تحديدا بشهر رمضان في العرض وهو ما يمنح إمكانية نشتغل في إيقاع مريح أكثر (مزنوقين دايما بس مفيش فكرة الساعة، دي حاجة قاتلة)، وخلقت تنوع أعمال على مدار السنة وتحتمل كل الأنواع الاجتماعي والكوميدي والرعب".

"وش وضهر" تأليف أحمد بدوي وشادي عبدالله من خلال ورشة سرد بإشراف الكاتبة مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف، بطولة إياد نصار، ريهام عبدالغفور، ثراء جبيل، ميمي جمال، إسلام إبراهيم، ومحمود قابيل.