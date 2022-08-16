لماذا يقترح نبيل الحلفاوي إقامة "ماتش ودي" للمنتخب الوطني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

اقترح الفنان القدير نبيل الحلفاوي، إقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "احنا لازمنا ماتش للمنتخب حتى لو ودي، عشان نشجع كلنا نفس الفريق ونصفق لنفس اللعيبة، ونعرف إزاي نحفل على بعض بحب".

جاء ذلك بعد تدوينة وجهها له أحد متابعيه عبر تويتر، قال فيها: "المشكلة إن بعض الناس فاكرين أن فريق الأهلي أو الزمالك من إسرائيل مش فريق مصري واللاعيبة دمهم مصري".

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي التليفزيونية، مسلسل "القاهرة كابول" بطولة خالد الصاوي وطارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع وأحلام الجريتلي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.