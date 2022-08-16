مريم نعوم لـ"الخليج 365": التعاطف مع بطل "وش وضهر" لا يعني مباركة أفعاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

قالت الكاتبة مريم نعوم إنها وفريق كتابة مسلسل "وش وضهر" اكتشفوا العقوبة التي تقع على أي شخص ينتحل صفة طبيب، أثناء التحضير، لافتة إلى أن الفكرة في البداية كانت للكاتب شادي عبدالله، إذ استوقفه أن مهنة الطبيب أكثر مهنة نسمع بانتحال أشخاص لها، وكانت المفاجأة أن العقوبة الحبس عامين فقط وغرامة ضعيفة "حسينا أن الأمر يستدعي الوقوف عنده دراميا ويستحق المراجعة".

وردًا على سؤال هل قصدوا ألا يتسبب بطل مسلسل "وش وضهر" جمال- الفنان إياد نصار، في إيذاء أي مريض حتى لا يخسروا تعاطف الجمهور معه، أوضحت مريم في تصريحات مصورة لـ"الخليج 365" : "كنا قاصدين ميغلطش لان حتى لو مغلطش فهو يستحق العقوبة، انتحال صفة طبيب شيء جسيم مش بسيط، حبينا الشخصية واتعاطفنا معاها وإحنا قاصدين، وده مش بيبرر فعله في الآخر".

وأضافت مريم "فيه ناس بتغلط وتتعاطفي معاها، عندهم دوافع مش هتقبليها ولا تباركيها، البطل اتصرف غلط بس يستحق التعاطف برضه، لإن فيه أوجه كتير للشخصية، هو مش بس جلال الطبيب المزور لا هو جمال البني آدم اللي كان عنده أحلام متحققتش".

"وش وضهر" تأليف أحمد بدوي وشادي عبدالله من خلال ورشة سرد بإشراف الكاتبة مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف، بطولة إياد نصار، ريهام عبدالغفور، ثراء جبيل، ميمي جمال، إسلام إبراهيم، ومحمود قابيل.