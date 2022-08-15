شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: ما تردد عن وفاة هشام سليم "شائعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ماتردد مؤخرا حول وفاة الفنان هشام سليم مجرد شائعة، مشيرًا إلى أنه على تواصل مستمر معه.

واختفى الفنان هشام سليم طوال الفترة الماضية، وذلك بعد شهرين من انتشار أخبار عن إصابته بالسرطان، ويأتي ذلك وسط تكتم شديد من النجم البالغ من العمر 64 عامًا على أخبار حالته الصحية.

بداية الحديث عن مرض سليم كانت قبل شهرين حينما قال في تصريحات إعلامية: "أنا الحمد الله كويس وكله تمام ومتهيألي السرطان أحسن من كوفيد اللي بيضيع البني آدمين في 3 أيام".

واختتم "سليم": "كل اللي يجيبه ربنا كويس.. أنا بخير قاعد في العين السخنة حاليًا"، ووجه عدد من نجوم الفن رسائل دعم لسليم أبرزهم النجمة شريهان التي كتبت عبر تويتر: "سلامتك حبيبى.. سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامى الطيبة الجميلة".