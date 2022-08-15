شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يطرح أحدث أغنياته "لندن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم ماجد المهندس، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لندن"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس.

وطرح الفنان ماجد المهندس فيديو كليب أغنية "يا كريم بالجفا"، مؤخرًا، من كلمات سعيد بن مانع، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج سعيد الماروق، وقد تم تصوير العمل في دبي لمدة ثلاثة أيام.

كما طرح مؤخرًا ماجد المهندس مؤخرًا أغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

وفي الفيديو كليب تمت الاستعانة بالموديل العالمية الشهيرة إيرينا شايك وهي الصديقة السابقة للاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.

كما طرح ماجد المهندس، مؤخرًا أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتي تحمل اسم "يا جايبن راسى" وهى من كلمات قوس، ألحان محمد غازى، توزيع مدحت خميس، ميكس وماستر جاسم محمد، وأغنية أخرى بعنوان "نصاب" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.