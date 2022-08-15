شكرا لقرائتكم خبر عن "المترو" أحدث أغنيات شيرين عبد الوهاب بتوقيع أمير طعيمة وعمرو مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب، لإطلاق أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "المترو" والتي سيتم طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، ونشر الشاعر أمير طعيمة البوستر التشويقى للأغنية.

وتحيى النجمة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا، فى تونس، يوم 20 أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، ومن المقرر أن تقدم شيرين بالحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

ومن المقرر أن تطرح النجمة شيرين عبد الوهاب، أغنية جديدة أيضا بعنوان "عودتنى الدنيا" بالتعاون مع النجم تامر عاشور (ملحن الأغنية) والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة .

عودتنى الدنيا" من كلمات أحمد المالكى وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسى، وتنتمى للأغانى الدرامية التي تميزت فيها شيرين عبد الوهاب وتامر عاشور.



