شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يعود للإخراج بعد 25 سنة غياب مع آل باتشينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم جونى ديب مرة أخرى لإخراج الأفلام الطويلة وذلك بعد 25 سنة غياب عن إخراج الأفلام الطويلة منذ فيلم The Brave والذي قدمه عام 1997 حسبما كشف موقع farout، ومن المقرر أن يشارك آل باتشينو وباري نافيدي في إنتاج المشروع الجديد.

الفيلم الجديد، بعنوان Modigliani، ويدور حول الفنان الإيطالي Amedeo Modigliani وهو مأخوذ عن Dennis McIntyre، ويدور الفيلم حول موديلياني الذي يعيش 48 ساعة مليئة بالأحداث التي تغير حياته إلى الأبد.

وفي سياق متصل ظهرت شهادة جديدة بقضية جونى ديب وآمبر هيرد المثيرة للجدل، حيث أخبرت شقيقة الممثلة العالمية، رئيستها فى العمل أن آمبر قطعت إصبع جونى عندما ألقت عليه زجاجة فودكا، كما أظهرت وثائق المحكمة.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، تكشف الوثائق التى تم كشف النقاب عنها عن شهادة من جينيفر هويل، صديقة سابقة ورئيسة أخت هيرد، ويتنى هنريكيز، تتحدث عن حادثة الإصبع التى يُزعم أنها وقعت فى عام 2015.

تتذكر المديرة، شقيقة آمبر عندما صرخت فى المكتب، قائلة "لقد قطعت إصبعه.. اللعنة"، بينما كان الزوجان المشهوران فى أستراليا، وكان ديب يصور فيلم Pirates of the Caribbean الخامس، وتم الإعلان عن الإفادة خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما تم الكشف عن آلاف الصفحات من الوثائق التى تم تقديمها فى محاكمة التشهير الخاصة بجونى وآمبر.