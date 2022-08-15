شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تلتقى بجمهورها فى مهرجان محكى القلعة يوم 27 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقى المطربة حنان ماضى بجمهورها، يوم السبت الموافق 27 أغسطس خلال حفل غنائى بالدورة الـ 30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، حيث تقدم مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة التى نجحت فى تحقيق شهرة واسعة منها شباك قديم، شدى الضفاير، بحلم وافتح عنيا، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدى، مفيش فى الأغانى، عصفور، غناك يا بحر الى جانب عدد من اعمالها الحديثة منها البنت اللى سهرانة.

وكانت حنان ماضي قد فاجأت جمهورها فى مايو الماضى، بظهور تليفزيوني بالحجاب وبررت ذلك بإصابتها بـ أوميكرون ، وتابعت قائلة : "أنا جالي اوميكرون وكنت واخده بالي لكن بنتي واختي اتصابوا بعد ما تعدو منى لكن أنا كنت بموت، ولقيت بعد ذلك شيخ بيتكلم عن الحجاب وانا كان تفكيري تفكير واحدة بتموت واتحجبت وكملت لأنه احلى حاجة حصلت لي وبنتي تفاجأت بقرار الحجاب وسألتني هكمل غناء ولا لا وأنا هكمل".

وأضافت حنان ماضى "الوحش بس الدبابيس وبلاقي الطرحة طارت لو في هوا، وانا اخدت القرار ومحدش يقدر يرجعني عنه أو يراجعني فيه وبعد الحجاب جالي الأغنية في آخر حلقة من أبو العروسة وكنت تعبانة لكن غنيت".

كما كشفت الفنانة حنان ماضي انها كانت تنوي اجراء عملية تجميل، ولكنها تراجعت على الفور، حيث كانت متحمسة لإزالة "اللغد"، ولكن بعد الحجاب ازاحت الفكرة تماماً.

حنان ماضي أكتشفها الموسيقار الكبير عمر خيرت وزوجها السابق الموسيقار ياسر عبد الرحمن بعد أن كانا عازفين كمان في فرقته، وقد شكلت حنان ماضي ثنائياً ناجحاً مع الموسيقار ياسر عبد الرحمن، ولمعت خلال فترة التسعينات، وقدمت عدة ألبومات ناجحة مثل: عصفور المطر، ليلة عشق، إحساس، وشباك قديم، كما غنت تترات مسلسلات "الوسية" 1990، المال والبنون 1993، قصة الأمس 2008، اللقاء الثاني