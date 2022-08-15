شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيرى على "كاليجولا" ثانى عروض نادى المسرح التجريبي بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد العرض المسرحي "كاليجولا" للمخرج معتز مدحت المشارك في مسابقة "نادي المسرح التجريبي" إقبالاً جماهيريًا بقصر ثقافة الإسماعيلية بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه والكاتب سعيد حجاج ومهندس الديكور عمرو الاشرف والمخرج شادي الدالي.

مشروع "نادي المسرح التجريبي" يقدمه مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، للعام الثاني علي التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور للثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويتنافس خلاله 14 عرضًا مسرحيا من محافظات مصر المختلفة، وتنال العروض الفائزة بالمهرجان 6 جوائز، ثلاثة منها كعرض أول وثاني وثالث بقيمة إجمالية 45 ألف جنيه، وثلاث جوائز أخري في العناصر المتميزة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل جائزة، وستعلن الجوائز جميعها بحفل ختام المهرجان يوم 8 سبتمبر المقبل 2022.

يذكر أن الدورة الـ"29" لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022 ، وقريبا جدا ستعلن ادارة المهرجان عن كافة تفاصيله خلال مؤتمر صحفي.



نادي المسرح التجريبي



نادي المسرح التجريبي



نادي المسرح التجريبي



نادي المسرح التجريبي



نادي المسرح التجريبي



نادي المسرح التجريبي



نادي المسرح التجريبي