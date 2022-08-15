شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تطرح كليب أغنية "مين يحبك" من إخراج فادي حداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة المغربية جنات كليب أغنيتها الجديدة "مين يحبك" هى من كلمات محمد رفاعي، ألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم وإخراج فادي حداد.

وتقول كلمات الأغنية:

عارف مين يحبك

ومين يخاف عليك

ومين يهمه أمرك

دايمًا بِحس بيك

ويبيع الكون بحاله

وبعمره يشتريك

ده اللي قلبه حبك

مش عارفَك مصلحة

لو شاف الأسوأ منك

عمره ما يجرحك

عارف مين يصونك

ويكون حنون معاك

ده لو شاف عيونك

قلبه يروح وراك

ولا عمره يعيش من غيرك

وراحته في لحظة لقاك

جنات

وكانت جنات قد احتفلت بعيد ميلاد زوجها محمد عثمان، حيث وجهت له رسالة رومانسية عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ونشرت جنات صور جمعتها بزوجها، وعلقت على الصور قائلة: "فى اليوم ده ربنا منّ عليا فيك بتمنالك أيام بيضاء تشبه بياض قلبك ونقاءه بحبك".وكانت النجمة المغربية جنات قد رزقت بطفلتها الثانية والتي اطلقت عليها اسم "جوليا"، بعد ان انجبت طفلتها الأولي "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان.