شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وإيهاب فهمى يحتفلان بعيد ميلاد محمد محمود عبد العزيز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز، بعيد ميلاده بحضور كل من الفنان كريم عبد العزيز وايهاب فهمى وريمون مقار، وبهذه المناسبة نشر عدة صور على صفحته "فيس بوك" وعلق قائلاً: امبارح الزوجة العزيزة سارة نزلتنى من البيت نزول مفاجئ علشان ألاقى عشاء مفاجئ وبقى عيد ميلاد مفاجئ بقيادة الغالى ريمون مقار مع أخوات وأصحاب حلوين وكملت المفاجأه بأخويا الكبير الغالى كريم عبد العزيز.

وأضاف: شكرًا لكل اللى فاجئني إمبارح فى هذا العشاء الحلو المفاجئ وشكرًا لكل اللى تعب نفسه وكلمنى أو بعتلى رسالة أو نزلى ستورى أو هنأنى بعيد ميلادى بأى شكل من الأشكال ربنا يديم بينا الحب والخير وربنا يفرح قلوبكم جميعاً زى ما فرحتونى (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا).





وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الماضي، أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن افتقاده الشديد لوالده الراحل النجم محمود عبد العريز، ونشر صورة قديمة لوالده عبر حسابه على تويتر، وكتب على الصورة قائلا: "واحشنى بزيادة".

وأحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، الشهر الماضى ذكرى ميلاد والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد أبويا 4/6/1946 أحب تاريخ إلى قلبي، تاريخ البداية التي لم أكن أتمنى لها نهاية، ولكنها الحياة، يوم ميلاد أبويا، الحاج محمود عبد العزيز، قدوتي وسندي وضهري وأماني، كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفى مكان أحسن من هنا بكتيييييييير، كنت وما زالت وستظل أغلى إنسان فى حياتي، بحبك أوى، وحشتني أوى، وحاجات كتير أوي، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وشارك الفنان محمد محمود عبد العزيز فى مسلسل "ملف سرى"، وعرض رمضان الماضى من بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.