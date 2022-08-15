شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا شعار أفلام موسم الصيف.. و"تسليم أهالى" و"الدعوة عامة" الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم الصيف السينمائى انتعاشة سينمائية خاصة خلال شهر أغسطس الجارى بطرح عدد من الأفلام، ولكن يبدو أن صناع السينما قرروا أن تكون هذه الأفلام تنتمى لنوعية الكوميدية لإضفاء حالة من البهجة والسعادة على جمهور وعشاق السينما.

فيلم تسليم أهالى

فكانت البداية مع فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، والذى تم طرحه 3 أغسطس، وحقق نجاحاً كبيراً في الإيرادات حيث وصلت إلى ما يقرب من 10 ملايين جنيه في 10 أيام تقريبا، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

فيلم الدعوة عامة

وتستعد السينما لاستقبال فيلمين من نوعية الكوميدية، حيث تستقبل السينما فيلم "الدعوة عامة" بطولة محمد عبد الرحمن "توتا" وأحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد، يوم 17 أغسطس، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى اطار الكوميديا والإثارة.

فيلم خطة مازنجر

أما الفيلم الثالث فهو "خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد وآخرين، والذى سيتم طرحه يوم 25 أغسطس، وتدور أحداث فيلم خطة مازنجر فى إطار كوميدى عائلى، وكانت ياسمين قد صرحت مسبقًا عن شخصيتها فى الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع فى ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.