شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عادل الكومي مديرًا عامًا للمسرح القومي للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي الفنان عادل الكومي إدارة المسرح القومي للأطفال خلفًا للفنان والمخرج محمود حسن لبلوغه سن المعاش بعد رحلة من العطاء، والفنان عادل الكومي هو أحد أبناء المسرح القومي للطفل وقدم من خلاله الكثير من الأعمال المسرحية ممثلاً ومخرجًا.

يذكر أن الفنان عادل الكومي شارك في الكثير من الأعمال الدرامية منها مسلسلات: (عائلة مجنونة، الصندوق الأسود، حكايات بنات، علي مبارك، الملك فاروق، بوابة الحلواني، ساكن قصادي 2).

وقدم في المسرح الخاص والعام الكثير من الأعمال منها مثلا: (الباشا في الفلاشة، عبور وانتصار، الجدة حكاية) وكانت آخر مسرحياته التي قدمها للأطفال علي المسرح القومي للطفل مخرجا مسرحية "عفركوش" تأليف عيسي جمال.