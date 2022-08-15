هشام ماجد يكشف حقيقة عودة "الثلاثي".. هل يجمعهم "الحرب العالمية الرابعة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تحدث الفنان هشام ماجد، عن إمكانية عودته والفنان شيكو، مجددا للتعاون مع ثالثهما الفنان أحمد فهمي.

وقال ماجد، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي": "كل شوية بنتقابل وبنتفق إننا هنعمل حاجة، بنفكر نعمل (الحرب العالمية الرابعة)، وفكرنا نعمل فيلم جديد خالص، بس كل ده كلام ولسه مفيش حاجة على أرض الواقع".

أضاف: "كل واحد فينا مشغول في حاجة، المفروض نخلص الحاجات دي ونقعد نتفق على حاجة، بس إن شاء الله يبقى في مشروع مع بعض قريب، وأنا أميل إننا نعمل فيلم جديد".

وانفصل الثلاثي أحمد فهمي، شيكو، وهشام ماجد، في عام 2016، بعد تقديمهم لعدة أعمال ناجحة، بداية من فيلم "رجال لا تعرف المستحيل" عام 2002، ثم "أفيش وتشبيه، ورقة شفرة، سمير وشهير وبهير، بنات العم، الرجل العناب، والحرب العالمية الثالثة" وبرنامج "الفرنجة".

وعقب الانفصال قدّم شيكو وهشام ماجد معا أعمال: "حملة فريزر، خلصانة بشياكة (مع أحمد مكي)، قلب أمه، عطل فني (مع أكرم حسني)، واللعبة"، وقدّم هشام ماجد مؤخرا فيلم "حامل اللقب" مع دينا الشربيني ومحمد سلام، ويعرض له حاليا فيلم "تسليم أهالي" مع دنيا سمير غانم، وقدّم أحمد فهمي أعمال: "كلب بلدي، ريّح المدام، الكويسين، الواد سيد الشحات، رجالة البيت، والعارف (مع أحمد عز)".