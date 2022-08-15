منة عرفة: "صحابي بيقولوا طالعة شبه سيلينا جوميز" (هل تشبهها)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

خضعت الفنانة الشابة منة عرفة لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، وكشفت في تعليقها عن رأي أصدقائها في إطلالتها الجديدة.

وكتبت منة "صحابي بيقولوا اني في اللوك دا طالعة شبه سيلينا جوميز، انتوا ايه رايكوا؟"، وعلقت الفنانة رنا سماحة "في كل اللوكات يا قلبي selena بس اللوك ده قمر قمر قمر"، وجاءت آراء الجمهور على النحو التالي: "انتي أحلى، قمر، انتي أصلا تشبيهها جدا، أيوة، أيوة بتشبهيها كتير الله يحميكي حبيبتي، شبهها أوي".

جدير بالذكرأن منة عرفة شاركت مؤخرًا في بطولة حلقات حكاية "حلم حياتي" ضمن مسلسل إلا أنا، بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، تيام مصطفى قمر.