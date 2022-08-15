شيكو ينشر صورة مع أنغام وأكرم حسني وأمير طعيمة.. كيف علّق الأخير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نشر الفنان شيكو، صورة تجمعه بالمطربة أنغام، والفنان أكرم حسني، والشاعر الغنائي أمير طعيمة.

الصورة نشرها "شيكو" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة برمز القلب.

ومن جانبه؛ علّق أمير طعيمة على الصورة، قائلا: "شيكوسبير العرب"، ورد شيكو قائلا: "أمير القلوب".

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يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار"، والذي عُرض على منصة "شاهد" بداية من 20 فبراير الماضي، مع النجوم: هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، محمد ثروت، حسام داغر ومحمود حافظ وغيرهم، تأليف أحمد سعد والي، ومن إخراج معتز التوني.