"تفهمك لغيرك أدب".. داليا البحيري توجه رسالة لـ أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة داليا البحيري، على توجيه رسالة للفنانة أنغام عبر السوشيال ميديا.

ونشرت داليا، صورة تجمعها مع أنغام، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الكلمة الطيبة لها أثر، تفهمك لغيرك أدب، مراعاة المشاعر نبل، صون الود ود، ما تقدمه لغيرك عائد لك، تعاملك مع الآخرين يؤثر على شخصيتك أكثر مما يؤثر عليهم، بعض المواقف في الحياة تحدد من أنت.. لا تبخل بالجمال فتصبح خاليا منه، أنغام انتي جميلة.. بحبك".

وكانت أنغام، نشرت مؤخرا مقطع فيديو لها، على خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بالفيديو وهي ترقص مع الفنانة داليا البحيري على إحدى الأغاني الأجنبية الشهيرة، خلال تواجدهما في الساحل الشمالي، وعلّقت عليه: "أحلى ديدي، بحبك يا ديدي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري، مسرحية "أبو العربي" وهي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وشاركها البطولة: هاني رمزي، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز.