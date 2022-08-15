أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور: "لولا القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تدع الألوان تتلاشى".

وجاءت تعليقات الجمهور على صورها، كالتالي: "إيه الجمال ده"، "إيه الحلاوة دي"، "قمر"، "لولا القمر"، "يا نهار أبيض على الحلاوة"، "قمر يا قلبي"، "قمر ما شاء الله"، "أجمل ليلى في الدنيا".

جدير بالذكر أن ليلى أحمد زاهر تشارك في فيلم سينمائي جديد بعنوان "مطرح مطروح" مع الفنان محمود حميدة، وعُرض لها في رمضان 2022 الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت".