شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها الـ 32.. اعرف ذوق جينيفر لورانس فى اختيار مطربيها المفضلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الممثلة العالمية الشابة جينيفر لورانس بـ عيد ميلادها الـ32، حيث ولدت لورانس في 15 أغسطس من عام 1990، بـ إنديان هيلز، كنتاكي، بـ الولايات المتحدة الأمريكية.



جينيفر لورانس

بدأت لورانس مسيرتها المهنية من خلال عالم التليفزيون، حيث ظهرت في مسلسل مثل Monk and Medium قبل أن تحصل على دورها السينمائي في فيلم Winter's Bone الذى طرح عام 2010، كما شاركت في مجموعة مهمة من الأفلام العالمية منها ثلاثية X-Men و Hunger Games.



جينيفر لورانس

أما عن حسها الموسيقى فـ كشف موقع "faroutmagazine"، عن 10 فرق ومغنيين عالميين تتابعهم الممثلة العالمي بـ استمرار، وهم:

The Spice Girls Joni Mitchell The Beatles Queen Skrillex Bassnectar 98 Degrees Bay City Rollers The Black Keys Destiny’s Child

وكانت قد صرحت لورانس قائلة في خلال أحدى الحوارات الخاصة بها قائلة:" أعتقد أن أول CD قمت بـ شرائه كانت لـ فرقة Spice Girls، وكنت أعود إلى المنزل من المدرسة كل يوم وأقوم بـ تشغيل الأسطوانة بصوت عال قدر استطاعتي، وكانت غرفتي بجوار غرفة أخي مباشرة، الذى انزعج بشدة من الصوت، إىل أن اخبرنى عن حيلة أن أقو بـ خدش الأسطوانة بـ دبوس، لكى يكون صوتها أوضح، ألا أنه اتضح لى وقتها أننى قمت بتخريب الأسطوانة".