شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تطرح بوستر أغنيتها "أنا وبس" قبل إطلاقها فيديو كليب غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة اللبنانية اليسا لأغنيتها الجديدة "أنا وبس" التي تستعد لطرحها غدًا الثلاثاء على طريقة الفيديو كليب والأغنية أحمد ماضي، والملحن زياد برجي، وإخراج إنجي الجمال، حيث نشرت بوستر الأغنية على حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت: "سعيدة بالحب يللي لمسته بحماسكم للأغنية باقي يوم وبتسمعوا "أنا وبس".



اليسا تروج لاغنيتها انا وبس

وتعد أغنية أنا وبس هي أحدث أغاني إليسا من ألبومها الجديد لصيف 2022، والذي تم تأجيله بسبب النجاح الكبير الذي حققته أغنية "من أول دقيقة" التي أطلقتها مع الفنان سعد لمجرد في شهر مايو الماضى، حيث قالت إليسا خلال حفلها في جدة مع لمجرد: "بالمستقبل عندي ألبوم، لكن تم تأجيله، لأن بعد أغنية "من أول دقيقة” ونجاحها، وسيتم طرح أغنية لموسم الصيف وهي باللهجة اللبنانية، والألبوم سيتم طرحه في الوقت المناسب".

وطرحت إليسا آخر أعمالها الغائية مؤخرًا، أغنية بعنوان "زهرة من الياسمين"، وتعاونت فيها مع الموسيقار أسامة رحباني ومن كلمات كمال قبيسي، وألحان وتوزيع أسامة الرحباني، وتبرز الأغنية الحنين للوطن ومفعول الحب الخاص إلى لبنان على أبنائه البعيدين والقريبين.

واحتفلت النجمة إليسا، بتخطى أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، 200 مليون مشاهدة فى أقل من 3 أشهر، وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" في هذا الوقت القصير تجاوز توقعاتي بكل الطرق الممكنة لا شيء ولا أحد يستطيع أن يقف في طريق سعادتي في هذه اللحظة".

كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.