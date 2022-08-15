شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العبد اللات يغنى مع أطفال متلازمة داون فى مهرجان صيف عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان الأردنى عمر العبد اللات حفلاً جماهيريًا كبيرًا على مسرح المدرج الروماني، وسط العاصمة الأردنية عمان، ضمن فعاليات مهرجان صيف عمان 2022، وفي لفتة إنسانية دعا الفنان العبد اللات أطفال من المصابين بمتلازمة داون إلى خشبة المسرح وشاركهم في أداء أغنية "الدحية"، وكانت فلسطين حاضرة في حفل العبداللات ليبعث تحية حب مقدما أشهر الأغنيات التي حققت انتشارًا كبيرًا في العالم العربي "يا جبل ما يهزك ريح" ليشاركه الجمهور غناءها.

وشهد الحفل حضور جمهور كبير يقدر بالآلاف من محبيه ومعجبيه، حرصوا علي التواجد مبكراً على المسرح لحضور الحفل.

ومن جانب آخر، تستعد مدينة العقبة في جنوب الأردن، لإستقبال الحفلات الفنية في صيف 2022، يحييها عمر العبداللات في ساحة الثورة العربية الكبرى، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقع أن يكون حضور جماهيري غير مسبوق في حفلات العقبة على مدار الأعوام السابقة.

ومن أبرز أعمال عمر العبد اللات خلال الفترة الأخيرة، قصيدة مغناة بأسلوب البادية الأردنية بعزف آلة الربابة حملت عنوان "كورونا" كتبها الشاعر السعودى الدكتور صالح الشادي، وغنى العبداللات للعديد من المشاهد التي حصلت في دول العالم العربي والعالم أجمع، بعد الأزمة الإنسانية التي مر بها العالم من جراء فيروس كورونا.



عمر العبداللات



عمر العبداللات



عمر العبداللات



عمر العبداللات



عمر العبداللات