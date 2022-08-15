شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 20 عامًا.. أيمن بهجت قمر يحصل على بكالوريوس سياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف أيمن بهجت قمر على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك عن أنه نجح في الحصول على بكالوريوس سياحة وذلك بعد أن قرر استكمال دراسته بعد فترة توقف طويلة، ولقد كتب من قبل: مش مهم السن وفي أي وقت هتقدر تعمل اللي أنت عايزه.. أنا عايز الكل يعرف أن أنا بعد ما أتممت عامي الـ48، دخلت الإمتحانات وخلصت المواد اللي عليا ومستني النتيجة.

بوست ايمن بهجت قمر

يذكر أن أيمن قال على حسابه الخاص من قبل على موقع الفيس بوك: النهاردة عملت إعادة قيد عشان أدخل اخلص التلات مواد اللي عندي في سنة رابع سياحة واكتشفت أني دخلت المعهد من 20 سنة وبقالي 14 سنه في رابعة.. ده رقم قياسي لازم احطه جنب رقم بشرة خير.

وعبر عن سعادته الشديدة بهذا القرار، بقوله: «انا راجع طالب يا رجالة وهقعد في اللجنة وهيدخل مشرف يبرقلي وهنادي على الزميل اللي جنبي اللي من دور ولادي وهقول له بس كابتن السؤال التاني إيه .. طب والله مبسوط".