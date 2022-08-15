شكرا لقرائتكم خبر عن سماء إبراهيم وعارفة عبد الرسول تنضمان لـ "بابا المجال" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت كل من الفنانة سماء إبراهيم والفنانة عارفة عبد الرسول إلى أبطال مسلسل "بابا المجال" ، الذى يقدم بطولته النجم مصطفى شعبان، المقرر أن ينافس به في السباق الرمضانى المقبل 2023، المسلسل قصة وإخراج أحمد خالد موسى، وتعاقدت الفنانتان على المسلسل، حيث حصل ”الخليج 365” على صور توقيعهما مع شركة الباتروس كامل أبو على.



سماء ابراهيم

وكانت الشركة المنتجة قد تعاقدت مع كل من النجمة ياسمين رئيس، لتسجد دور البطولة النسائية أمام مصطفى شعبان، كما تعاقدت مع الفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان محمود حافظ، والفنان رياض الخولى، والفنان محمد رضوان، والفنانة مها منصار، والفنان أحمد كشك، ومن المقرر الإعلان عن باقى أسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة .

وشاركت الفنانة سماء إبراهيم في رمضان الماضى خلال مسلسلات "المشوار" مع محمد رمضان ودينا الشربينى، و"الكبير أوى 6" مع النجم أحمد مكى، الذى عرض في رمضان الماضى وحقق نجاحاُ كبيراً وقت عرضه، من إخراج أحمد الجندى و"دايما عامر" مع مصطفى شعبان ولبلبة وعمرو عبد الجليل ونضال الشافعى وميرنا نور الدين وإخراج مجدى الهوارى.

كما شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول في بطولة مسلسل "الانسة فرح" في جميع أجزائه، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مسلسل "دايما عامر"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.



عارفة عبد الرسول